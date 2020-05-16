Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bu kentlerde sokaklarda görevliler ve kapsam dışındakilerin haricinde kimse görülmüyor.

Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te normalleşmenin etkisiyle trafik ve yaya yoğunluğu kısmen artmış durumda.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun bir nebze arttığı gözlemlendi.

Polis ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, vatandaşlara evde kalmaları için Türkçe ve Arapça uyarı anonsları yaptı.

Kaynak: AA