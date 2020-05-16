Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bu kentlerde sokaklarda görevliler ve kapsam dışındakilerin haricinde kimse görülmüyor.

Sinop'ta bazı işlek cadde ve sahillerde yaya ve araç trafiğinde artış yaşanmaya devam ediyor.

Çorum'daki cadde ve sokaklar ile meydanlarda yaya ve araç trafiği göze çarpıyor.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda yaya ve araç yoğunluğu yaşanıyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda hava sıcaklığının yükselişiyle yaya ve araç yoğunluğunda artış yaşanıyor.

Kastamonu ve Tokat'ta da sokak ve caddelerde kısmi yoğunluk bulunuyor.

Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde kısmi yoğunluk yaşanıyor

Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te normalleşmenin etkisiyle trafik ve yaya yoğunluğu kısmen artmış durumda.

Şanlıurfa'da İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna vatandaşların büyük oranda uyduğu görüldü.

Malatya'da işlek caddelerle bazı market ve pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun bir nebze arttığı gözlemlendi.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı.

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Diyarbakır ve Mardin'de valiliklerce yapılan açıklama doğrultusunda 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor.

Vatandaşların tedbirlere uyması ile bölgedeki söz konusu illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda kısmen sakinlik gözlendi.

Turizm merkezi Antalya ile Muğla'da meydan ve sahiller boş kaldı

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da yüzlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarında sessizlik hakim.

Kentte, alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin önlem alarak müşterilerine hizmet vermeye başlamasıyla kent merkezinde kısmi hareketlilik görüldü.

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarında da sessizlik hakim.

Doğu Akdeniz'de "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Adana'da, Uğur Mumcu Meydanı, Merkez Park ve Atatürk Parkı ile işlek caddelerde sakinlik hakim oldu.

Mersin'de Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Meydanı ile sahil bandında sakinlik gözlendi.

Kentin bazı noktalarında ise kısmen araç ve yaya yoğunluğunun arttığı görüldü.

Hatay'da 15 Temmuz Milli İrade Parkı ile Kurtuluş Caddesi'nde sakinlik yaşanırken, İskenderun sahil kordonunun da alınan önlemler kapsamında boş olduğu gözlendi.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları sessizliğe büründü.

Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Afyonkarahisar'da kentin işlek cadde ve sokakların da az da olsan insan hareketliliği gözlendi.

Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddeleri geçen günlere göre daha kalabalık.

Cadde ve meydanlardaki, banka girişlerindeki vatandaşlar polis ve zabıta ekipleri tarafından sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılıyorlar.

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Bankalar Caddesi ve Ulu Cami çevresinde kısmi araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Kütahya ve Çanakkale de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle günü sessiz geçiriyor.

Kütahya'da "evde kal " çağrılarına büyük ölçüde uyulurken, kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda hafta sonu olması münasebetiyle kısmi kalabalık görüldü.

Çanakkale'de havanın güneşli olması dolasıyla bazı ana arterlerde kısmi yoğunluk yaşanırken, Çarşı Caddesi ve Demircioğlu Caddesi'nin eski kalabalık hali gözlenmedi.

Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Edirne'de cadde ve sokaklar büyük oranda boş bir görüntü oluşturdu.

Girişleri kısıtlanan ve polis ekiplerince ateş ölçümü yapılan Saraçlar Caddesi'nde az da olsa hareketlilik gözlendi. Selimiye Meydanı'nda ise sessizlik hakim.

Kırklareli'nde de hafta sonu olması nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi.

Vatandaşların büyük bölümünün "Evde kal" çağrısına uyduğu, dışarıya çıkanların da maske taktığı görüldü.

Tekirdağ'da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde diğer günlere göre yoğunluğun azaldığı görüldü.

Orta ve Doğu Karadeniz'de sessizlik hakim

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesindeki söz konusu 7 ilde, vatandaşların "evde kal" çağrılarına kısmen dikkat etmesiyle işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerin sakin olduğu gözlendi.

İç Anadolu'da yer yer yoğunluk görülüyor

Kırıkkale'de polis ve zabıta ekipleri, Cumhuriyet Meydanı ile Zafer ve Cumhuriyet caddeleri girişinde yoğunluk nedeniyle vatandaşları uyarırken, kurallara uymayanlara idari para cezası kesiliyor.

Nevşehir'de vakitlerini daha çok dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Atatürk ve Lale caddelerinde polis zaman zaman sosyal mesafenin korunması yönünde anons yaptı. Kentin işlek caddelerinde araçlar yer yer uzun kuyruk oluşturdu.

Kırşehir'de ise Ahi Evran ve Cacabey meydanları ile kent merkezindeki Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddelerinde yer yer hareketlilik var. Alışveriş merkezlerinin olduğu sokaklarda hareketlilik yaşanıyor.

Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ile Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıyor.

Yozgat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk gözlenirken, emniyet mensupları sürekli sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Sivas'ta vatandaşlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih ederken, maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte kurala riayet ediliyor.

Niğde Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet meydanları ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde nisbeten yoğunluk gözlendi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya ve Kocaeli'den geçen D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki araçların büyük kısmını tır ve kamyonların oluşturduğu görüldü.

Sokakta maske kullanımının zorunlu hale getirildiği Karabük'te vatandaşların karara uyduğu görüldü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşamaya devam ediyor.

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek bölgelerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında kısa süreli yaya yoğunluğu yaşanıyor. Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında ise yoğunluk olmadığı gözlendi.

Düzce'de hafta sonu ve sıcak havanın da etkisi ile cadde ve sokaklarda sakinlik gözleniyor. Kentte 3 gün önce konulan sokakta maskesiz dolaşma önlemleri de devam ediyor.

Bartın'da vatandaşların sıcak havaya rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Ege'de genelde sessizlik hakim

Aydın'da hava sıcaklıklarının da artmasıyla vatandaşların dışarıya çıkmadığı görüldü.

Kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı'nda sakinlik hakim. Turistik ilçeler Kuşadası ve Didim ilçelerinde de vatandaşlar genel olarak "evde kal" çağrısına uyuyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez bu hafta uygulanmadığı Denizli'de vatandaşların "evde kal" çağrılarına kısmen uyduğu, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nın sıcaklığın da etkisiyle kısmen boş olduğu gözleniyor.

Uşak'ta özellikle şehrin işlek noktalarından Zübeyde Hanım ve İsmet Paşa caddelerinde yer yer yoğunluk oluştu.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı kentte vatandaşlar sosyal mesafe konusunda güvenlik güçlerince sürekli uyarılıyor.

Erzurum ve çevre iller sakin

Erzurum'un işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese ile Kars'ta Faikbey, Kazım Karabekir Paşa caddeleri ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi Kars Kalesi eteklerinde sakinlik gözlendi.

Ağrı'da Yeni Van ve Erzurum caddeleri, Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydanı, Ardahan'da Kongre Caddesi, Milli Egemenlik Parkı ve Lise Caddesi'nde yoğunluk yaşanmadı.

Iğdır'da Tansu Çiller Caddesi, Erzincan'da ise Cumhuriyet Meydanı ile Ordu ve Halitpaşa caddeleri kısmen sakin günlerinden birini yaşıyor.

Kaynak: AA