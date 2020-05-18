Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen riayet edildi
Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerden görüntüler KIRŞEHİR - Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerde, bugün kısmen sakinlik yaşandı.
18.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:59
Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerden görüntüler KIRŞEHİR - Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerde, bugün kısmen sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.
Kaynak: AA