Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen riayet edildi Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerden görüntüler KIRŞEHİR - Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerde, bugün kısmen sakinlik yaşandı.

Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerden görüntüler KIRŞEHİR - Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerde, bugün kısmen sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

Kaynak: AA