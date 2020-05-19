Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Kastamonu'nun Cumhuriyet ve Nasrullah meydanları ile tarihi alanlarından görüntü Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.

Kastamonu'nun Cumhuriyet ve Nasrullah meydanları ile tarihi alanlarından görüntü Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor. Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

Kaynak: AA