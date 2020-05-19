Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Boş kalan meydan, cadde, bulvar ve parklar Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyorADANA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.

Boş kalan meydan, cadde, bulvar ve parklar Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

ADANA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulan büyükşehirlerden Adana'da, Atatürk ve Baraj caddeleri, Gazipaşa, Ziyapaşa, Turgut Özal ve Alparslan Türkeş bulvarları, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları ile Atatürk Parkı ve Merkez Park'ta sakinlik hakim oldu.

Kaynak: AA