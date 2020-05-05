Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda katıldı.

Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda katıldı. Meydan, cadde ve parklardaki yaya ve araç yoğunluğu düşük seviyede kaldı.

Dışarı çıkan vatandaşların ise maske ile siperlik taktığı, sosyal mesafe kuralına genelde riayet ettiği gözlendi.

Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye ve Anadolu meydanlarında kalabalığın az olduğu görüldü.

Gıda, giyim, inşaat malzemesi dükkanlarının bulunduğu Ulus Meydanı'nın ise diğer yerlere oranla kısmen daha kalabalık olduğu gözlendi. Alışveriş yapmak için semt pazarlarına ve marketlere giden vatandaşlar, sırayla pazara ve marketlere alındı.

Ticari taksi şoförleri de taksilerdeki tek-çift kısıtlamasının gece yarısı itibariyle son bulmasıyla, araçlarının başına geçerek iş başı yaptı.

Şehrin belirli noktalarında maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokak ve caddelerdeki vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için ikaz ediyor, araç içindekilerin ateşini ölçüyor.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetlemeler de sürüyor.

Kaynak: AA