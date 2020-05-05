Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Marmaris'in İçmeler Plajı'ndaki sessizlik Kıyıdaki tekneler Marmaris sokaklarındaki tenhalık MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Marmaris'in İçmeler Plajı'ndaki sessizlik

Kıyıdaki tekneler

Marmaris sokaklarındaki tenhalık

MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Ula ile merkez ilçe Menteşe'de eskiden yoğun olan meydanları, sahil ve yürüyüş yollarının, ünlü plajlarının boş olması dikkati çekti.

Marmaris ilçesinde alınan tedbirlerle birlikte, meydanlar, sahillerdeki yürüyüş yolları ve plajlar boş kaldı.

Kaynak: AA