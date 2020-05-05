Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
05.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:46
Cumhuriyet Alanı'ndaki sessizlik 3 Ocak Meydanı'ndaki sessizlik Kısmi araç yoğunluğu Sahil bandındaki sessizlik MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Cumhuriyet Alanı'ndaki sessizlik
3 Ocak Meydanı'ndaki sessizlik
Kısmi araç yoğunluğu
Sahil bandındaki sessizlik MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Mersin'in işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanının boş kaldığı gözlendi.
Kaynak: AA