Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
04.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:59
Kent merkezindeki trafikten görüntü Boş meydandan görüntü KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu.
Kent merkezindeki trafikten görüntü
Boş meydandan görüntü KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu. Kentin en işlek caddesi olan Terme Caddesi, Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek sokaklarda sakinlik yaşandı.
Kaynak: AA