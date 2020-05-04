Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kent merkezindeki trafikten görüntü Boş meydandan görüntü KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu.

Kent merkezindeki trafikten görüntü

Boş meydandan görüntü KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu. Kentin en işlek caddesi olan Terme Caddesi, Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek sokaklarda sakinlik yaşandı.

Kaynak: AA