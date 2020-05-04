Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
04.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:56
Bodrum'da boş sahillerin havadan görüntüler MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Bodrum'da boş sahillerin havadan görüntüler MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kaynak: AA