Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
04.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:20
Mersin'in işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanı'nın boş görüntüsü Boş park ve caddeler Sahilin boş görüntüleri MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Mersin'in işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanı'nın boş görüntüsü
Boş park ve caddeler
Sahilin boş görüntüleri
MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Mersin'in işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanı'nın boş kaldığı gözlendi.
Kaynak: AA