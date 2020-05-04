Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Adana'da Ziyapaşa, Gazipaşa ve Mithat Özsan bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parklar ise boş kaldı.

Kaynak: AA