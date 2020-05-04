Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - BALIKESİR
04.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:12
Balıkesir'de kent merkezinin normalde yoğun olduğu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Valilik çevresi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Bandırma Caddesi, İl Sağlık Müdürlüğü mevkisi ve Rüzgar Caddesi'nde sükunet gözlendi.
Balıkesir'de kent merkezinin normalde yoğun olduğu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Valilik çevresi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Bandırma Caddesi, İl Sağlık Müdürlüğü mevkisi ve Rüzgar Caddesi'nde sükunet gözlendi.
Kaynak: AA