Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
03.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:13
Kentte hakim olan sessizlik Boş cadde ve yollar Cumhuriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik Lise Caddesindeki sessizlik Yol ve kaldırımlarda dolaşan sokak hayvanları Saat kulesi çevresinde hakim olan sessizlik Yol ve kaldırımlarda uyuyan sokak hayvanları Asgari düzeyde yolda ilerleyen araçlar...
Kentte hakim olan sessizlik
Boş cadde ve yollar
Cumhuriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik
Lise Caddesindeki sessizlik
Yol ve kaldırımlarda dolaşan sokak hayvanları
Saat kulesi çevresinde hakim olan sessizlik
Yol ve kaldırımlarda uyuyan sokak hayvanları
Asgari düzeyde yolda ilerleyen araçlar
Boş kalan parklar YOZGAT - Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin en işlek noktası Lise Caddesi en sakin günlerinden birini yaşadı.
Kaynak: AA