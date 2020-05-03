Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kentte hakim olan sessizlik Boş cadde ve yollar Cumhuriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik Lise Caddesindeki sessizlik Yol ve kaldırımlarda dolaşan sokak hayvanları Saat kulesi çevresinde hakim olan sessizlik Yol ve kaldırımlarda uyuyan sokak hayvanları Asgari düzeyde yolda ilerleyen araçlar...