Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
02.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:37

Cumhuriyet meydanı'ndan görüntü Alparslan Türkeş Parkı'ndan görüntü KASTAMONU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Cumhuriyet meydanı'ndan görüntü

Alparslan Türkeş Parkı'ndan görüntü KASTAMONU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı ile tarihi alanlar en sakin günlerini yaşıyor.

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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