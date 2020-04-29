Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Cumhuriyet Meydanı ve tarihi mekanlardan görüntüler Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Cumhuriyet Meydanı ve tarihi mekanlardan görüntüler Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı ile tarihi alanlar en sakin günlerini yaşıyor. Kaynak: AA