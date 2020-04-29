Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Ahi Evran ve Cacabey Meydanları'daki sessizlik Asgari düzeyde trafikte ilerleyen araçlar KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu.

Ahi Evran ve Cacabey Meydanları'daki sessizlik

Asgari düzeyde trafikte ilerleyen araçlar KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu.

Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, sıcak havalar nedeniyle belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

Kaynak: AA