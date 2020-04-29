Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor İlçe merkezinde hakim olan sakinlik Bodrum Kalesi ve limanındaki sessizlik Bodrum Belediye Meydanı ve yürüyüş yolundaki sakinlik Asgari düzeyde trafikte ilerleyen araçlar Kumbahçe, Paşatarlası ve İçmeler Plajları'ndaki sessizlik MUĞLA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri...

İlçe merkezinde hakim olan sakinlik Bodrum Kalesi ve limanındaki sessizlik Bodrum Belediye Meydanı ve yürüyüş yolundaki sakinlik Asgari düzeyde trafikte ilerleyen araçlar Kumbahçe, Paşatarlası ve İçmeler Plajları'ndaki sessizlik MUĞLA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Ula ile merkez ilçe Menteşe'de eskiden yoğun olan meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları, ünlü plajlar en sakin günlerini yaşadı. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda kısmen yoğunluk olduğu görüldü. Kaynak: AA