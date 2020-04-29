Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde sıcak havanın da etkisiyle kısmen de olsa hareketlilik gözlendi.

Kaynak: AA