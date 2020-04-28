Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Şehir merkezindeki cadde ve sokaklardaki sakinlik Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor SİİRT - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
28.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:23
Şehir merkezindeki cadde ve sokaklardaki sakinlik
Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
SİİRT - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Kaynak: AA