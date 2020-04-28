Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İstanbul'da, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği yarımadadaki tarihi ve turistik mekanlarda, sakin günler yaşanmaya devam ediyor. Normal günlerde kalabalık olan Taksim, Ortaköy, Bebek, Galata gibi semtlerde sessizlik hakim.

Kadıköy ve Üsküdar'da sahil kısmında yürüyüşe çıkan ve bisiklete binen vatandaşlar görülürken, vatandaşlar marketlerde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya girerek alışveriş yapıyor.

Güzel havalarda her zaman kalabalık olan Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan sahilleri ise sessizliğini korurken çok az sayıda vatandaş sahil şeridinin karşı kısmından yürüyor.

Başkentte cadde ve sokaklar kısmen hareketli

Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sonraki ikinci günde cadde ve sokaklarda kısmen hareketlilik yaşandı.

Ankara'nın işlek noktalarından olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye meydanlarında yoğunluk görüldü. Güvenpark'ta polis memurları vatandaşların beklememesi ve banklara oturmaması için önlemler aldı.

Pazar yeri, hal, market ve banka gibi halkın toplu olarak bulunduğu yerlerde vatandaşlar maske takarak sosyal mesafe kuralına riayet etti.

Polis memurları, Ulus'taki hal girişinde ve belirli noktalarda ateş ölçümü yaptı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetlemelerini sürdürdü.

Ege'de büyük oranda sessizlik hakim

İzmir'de sahil ve kentin simgesi olan bölgelerde sakinlik hüküm sürüyor. Pazar ve çarşı yerlerinde kısmen yoğunluk yaşanırken polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

Aydın'da İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi yolunda önceki günlere göre hareketlilik gözlemlenirken turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de "Evde kal" çağrıları vatandaşlardan karşılık buluyor.

Manisa'da işlek cadde ve meydanlarda kısmi yoğunluk gözlemlenirken Denizli'de "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor. Denizli'de bazı vatandaşlar banka ve bankamatik önlerinde yoğunluk oluşturdu.

Uşak'ta da işlek noktalarda diğer günlere oranla yoğunluk yaşanıyor.

Bursa ve çevre iller de evde kalıyor

Bursa'da, salgın öncesinde yoğunluğun olduğu Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi bölgelerde, güneşli havaya rağmen genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Eskişehir'de normalde yoğunluğun görüldüğü Şair Fuzuli Caddesi, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerinde halkın büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Balıkesir'in en işlek noktaları da boş görüntüsüyle dikkati çekti. Ali Hikmet Paşa ile Zağnos Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi, Basın Sokak ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı gibi salgın öncesi hareketli bölgelerde sessizlik hakim.

Kütahya'da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sessizlik yaşanıyor.

Yalova'da tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri başta olmak üzere kentin daha önce işlek olan caddelerinde araç ve yaya trafiği azaldı.

Çanakkale'de de kentin en yoğun noktaları arasında bulunan Demircioğlu Caddesi, Kordon Boyu, Kayserili Ahmet Paşa ve Çarşı caddelerinde sessizlik yaşandı.

Karadeniz'de "Evde kal" çağrıları karşılık buluyor

Trabzon'da Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ve Kunduracılar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bazı iş yerleri önünde ise vatandaşlar sosyal mesafeye azami ölçüde dikkat ederek bekledi.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanlarındaki sakinlik sürüyor. Kentte banka şubeleri ile iş yerlerinin bulunduğu caddelerde ise kısmen insan hareketliliği yaşandı.

Giresun'da Atatürk Meydanı'nda alınan önlemlerin de etkisiyle sakinlik yaşanırken Gazi Caddesi'nde kısmen de olsa insan hareketliliği dikkati çekti.

Rize ve Artvin'de havanın güneşli olmasına rağmen büyük oranda çağrılara uyan vatandaşlar, günü evde geçirmeyi tercih etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyan Samsun'da sokak ve caddeler boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması sonrası Samsun'da şehrin belli noktalarında yoğunluk yaşanırken vatandaşların büyük oranda "Evde Kal Türkiye" çağrılarına uyduğu gözlemlendi.

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların büyük kısmı zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösteriyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

Tokat, Sinop ve Amasya'da da sokak ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sakarya kent merkezinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dün oluşan yaya ve araç yoğunluğu bugün azaldı.

Karaağaç ve Atatürk bulvarları ile Demokrasi ve Gar meydanlarında kısmi yoğunluk gözlenirken, esnafın bulunduğu trafiğe kapalı Uzun Çarşı, Dar Sokak ve Çark Caddesi'nde çoğu dükkan sahibi kepenk açmadı.

Kocaeli'de normal zamanda en işlek güzergah Yürüyüş Yolu ve çevresinde zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oran da "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor. Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor.

Zonguldak'ın en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önü boş kalırken, insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı. Sokağa çıkanların büyük kısmı maske takarken, kentin sahil ve parklarında da sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği, Bolu, Karabük, Bartın ve Düzce'de dışarı çıkanlar ise maske taktı.

Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Edirne'de cadde ve sokaklar, alınan tedbirler sayesinde boş kaldı. Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde zaman zaman kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Kırklareli'nde meydanlarda sakinlik yaşanırken, bazı cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve araç hareketliliğine rastlanıyor. Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim olurken, Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde kısa süreli insan yoğunluğu oluştu.

Tekirdağ'da kentin işlek yerlerinden olan Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu oluşuyor. Sokağa çıkanlar ise sosyal mesafe kuralına uyarak maske takıyor.

Yabancı turistlerin gözdesi kentlerde sokaklarda sükunet var

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları boş kaldı.

Kentte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altındakiler yasağa uydu.

Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi eskiye göre sakin kalırken, Kazım Özalp Caddesi'nde dükkanların büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen insan yoğunluğu oluştu.

Bazı cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanırken, market ve bankamatik önlerindeki yoğunluk ise dikkati çekti.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Ula ile merkez ilçe Menteşe'de eskiden yoğun olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları, ünlü plajlarında sükunet hüküm sürüyor. Kent merkezinde ise market ve banka önlerinde kuyrukta bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uydu.

Doğu Akdeniz'de "evde kal" çağrısına uyuluyor

Adana'da Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Merkez Park ile Atatürk Parkın'da sessizlik hüküm sürüyor.

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ve İnönü Bulvarı'nda araç trafiği önceki günlere oranla artış gösterse de kıyı bandındaki yürüyüş ve bisiklet yolları ile oturma alanlarında sakinlik hakim. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı ve 3 Ocak Atatürk Parkı da sakinliğini koruyor.

Hatay'da da kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi ve tarihi Uzun Çarşı'da sükunet hüküm sürüyor.

Osmaniye'de ise Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları boş kaldı.

İç Anadolu'da cadde ve sokaklar sakin

Konya'da Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar, Kule Kavşağı, Novaland AVM çevresi bugün de sakindi.

Kentin az sayıda insan ve trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalarda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için uyardı.

Afyonkarahisar'da ise "Evde kal" çağrılarına uyulurken, kent geneli sakindi.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürüyor.

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve işlek caddelerde sakinlik gözlenirken, ramazanın etkisi ve alınan önlemlere genelde uyulmasıyla insanlar evlerinde kalmayı tercih etti. Sokağa çıkanlar ise maske takarak sosyal mesafeyi korudu.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde sıcak havanın da etkisiyle kısmen de olsa hareketlilik gözleniyor. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, camilerden ise sık sık evde kalmaları yönünde anonslar yapılıyor.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle vatandaşlara yönelik "Evde kal" çağrıları büyük oranda karşılık buluyor. Kamusal alanlarda maskesiz olarak gezmenin yasaklandığı kentte, polis ekipleri maske kullanımına yönelik denetimler yapıyor.

Nevşehir'de kent merkezinde sakinlik hakim. Zaman zaman vatandaşların yoğunluk oluşturduğu banka önlerinde görevlilerce sosyal mesafe uyarısı yapılıyor.

Niğde'de ise Ömer Halisdemir Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor. Kent genelinde vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadı.

Kırşehir'de işlek meydan ve caddelerde eskiye oranla sessizlik yaşanırken, Yozgat'ta kentin en işlek caddesi olan Lise Caddesi sakin bir gün yaşıyor.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı ile park ve bahçeler boş kaldı. İnsanların alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih ettiği kentte, iş yerlerinin bulunduğu bazı caddelerde gün içerisinde kısmi yoğunluklar oluşuyor.

Gaziantep ve çevre illerde sokaklar eskiye oranla sakin

Gaziantep'te, kent genelinde sakinlik hüküm sürerken bazı pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği gözleniyor.

Şanlıurfa'da da normal şartlarda yoğun olan bazı caddelerde eskiye oranla sükunet hakim olurken bazı vatandaşlar alışveriş yapmak için sokağa çıktı.

Malatya'da ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun eskiye oranla azaldığı gözlemlenirken, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te hayatın yoğun aktığı bölgelerde insan ve trafik yoğunluğu ciddi oranda azaldı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari evde kalıyor

Van'da kentin en işlek noktaları Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı'nda kısmen yoğunluk yaşanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken, kente giriş ve çıkışlarlarda güvenlik güçlerince uygulama yapılıyor.

Bitlis'te Ulu Cami Meydanı, Muş'ta İstasyon ve Hakkari'de Bulvar caddeleri de vatandaşların evde kalması nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Doğu ve Güneydoğu'da çağrılara kısmen uyuluyor

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.

Söz konusu illerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama, 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanması ile valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirler de artırıldı.

Doğu ve Güneydoğu'da, kent meydanları ile cadde ve sokaklarda uygulanan tedbirlere rağmen çağrılara yeterince uyulmadığı görülürken, polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA