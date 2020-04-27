Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına Antalya'da büyük oranda uyuluyor.
27.04.2020 18:23 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:24
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına Antalya'da büyük oranda uyuluyor. Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.
Kaynak: AA