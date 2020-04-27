Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kırşehir'de başta Cacabey ve Ahi Evran Külliyesi meydanları olmak üzere işlek meydan ve caddelerde normalin altında bir yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: AA