Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
27.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:16

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kırşehir'de başta Cacabey ve Ahi Evran Külliyesi meydanları olmak üzere işlek meydan ve caddelerde normalin altında bir yoğunluk yaşanıyor.

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

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