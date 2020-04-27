Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi, Ziraat ve Güres Caddelerinden görüntü SİİRT - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Siirt'te "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
27.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:02
Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi, Ziraat ve Güres Caddelerinden görüntü
SİİRT - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Siirt'te "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Kaynak: AA