Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Meydan, cadde, bulvar ve parklardan görüntüler ADANA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Meydan, cadde, bulvar ve parklardan görüntüler ADANA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Adana'da Atatürk Caddesi, Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu. Atatürk ve Merkez parklar ise boş kaldı.

Kaynak: AA