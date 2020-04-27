Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına Antalya'da büyük oranda uyuluyor.
27.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:15
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına Antalya'da büyük oranda uyuluyor. Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.
Kaynak: AA