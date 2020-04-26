Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Cumhuriyet Meydanı, Türkiye, Yozgat, Güncel, Haber

Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.

26.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:26
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.

Yozgat'ta 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi başta olmak üzere bir çok cadde en sakin günlerini yaşıyor.

Emniyet ekipleri de vatandaşlara evde kalmaları konusunda sürekli anons yaparak uyarıyor.

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

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