Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu.

Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

Kaynak: AA