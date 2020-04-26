Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu.
26.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:35
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu.
Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.
Kaynak: AA