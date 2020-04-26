Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Kastamonu'nun tarihi mekanlarındaki sessizlik Cumhuriyet Meydanı ile Şayh Şaban-ı Veli Külliyesi KASTAMONU - Yaya ve araç trafiğinin geçmiş günlere göre sakin olduğu Kastamonu'da her gün çok sayıda kişiyi ağırlayan Cumhuriyet ile Nasrullah meydanları en sakin günlerini geçiriyor.
26.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:49
Kastamonu'nun tarihi mekanlarındaki sessizlik
Cumhuriyet Meydanı ile Şayh Şaban-ı Veli Külliyesi KASTAMONU - Yaya ve araç trafiğinin geçmiş günlere göre sakin olduğu Kastamonu'da her gün çok sayıda kişiyi ağırlayan Cumhuriyet ile Nasrullah meydanları en sakin günlerini geçiriyor.
Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda yaya yoğunluğu bulunmazken, kısmen araç trafiği yaşanıyor.
Tokat, Çorum, Sinop ve Amasya'da da sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: AA