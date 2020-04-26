Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Kastamonu'nun tarihi mekanlarındaki sessizlik Cumhuriyet Meydanı ile Şayh Şaban-ı Veli Külliyesi KASTAMONU - Yaya ve araç trafiğinin geçmiş günlere göre sakin olduğu Kastamonu'da her gün çok sayıda kişiyi ağırlayan Cumhuriyet ile Nasrullah meydanları en sakin günlerini geçiriyor.

Kastamonu'nun tarihi mekanlarındaki sessizlik

Cumhuriyet Meydanı ile Şayh Şaban-ı Veli Külliyesi KASTAMONU - Yaya ve araç trafiğinin geçmiş günlere göre sakin olduğu Kastamonu'da her gün çok sayıda kişiyi ağırlayan Cumhuriyet ile Nasrullah meydanları en sakin günlerini geçiriyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda yaya yoğunluğu bulunmazken, kısmen araç trafiği yaşanıyor.

Tokat, Çorum, Sinop ve Amasya'da da sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kaynak: AA