Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Boş cadde ve sokaklar Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyorSİİRT - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına ülke genelinde büyük oranda riayet ediliyor.
26.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:48
Boş cadde ve sokaklar
Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
SİİRT - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına ülke genelinde büyük oranda riayet ediliyor. Siirt'te de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına vatandaşlar büyük oranda riayet ediyor.
Kaynak: AA