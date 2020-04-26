Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Boş cadde ve sokaklar Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyorSİİRT - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına ülke genelinde büyük oranda riayet ediliyor.

Boş cadde ve sokaklar

Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

SİİRT - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına ülke genelinde büyük oranda riayet ediliyor. Siirt'te de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına vatandaşlar büyük oranda riayet ediyor.

Kaynak: AA