Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Cacabey ve Ahi Evran meydanlarından görüntüler Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.

Cacabey ve Ahi Evran meydanlarından görüntüler Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu. Cacabey ve Ahi Evran meydanları ile işlek caddelerde kısmen sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Kaynak: AA