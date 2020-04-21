Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Kırşehir Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerden görüntüler KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına Kırşehir'de büyük oranda uyuluyor.

Kırşehir Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerden görüntüler KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına Kırşehir'de büyük oranda uyuluyor. Kent merkezindeki işlek caddeler, Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında kısmen sakinlik yaşandı. Havanın yağışlı olması ve uyarı anonsları nedeniyle sokağa çıkanların sayısında azalma olduğu gözlemlendi.

Kaynak: AA