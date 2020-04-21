Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor "Evde kal" çağrısı Meydan,cadde, bulvar ve parktan görüntüler ADANA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu görüldü.

"Evde kal" çağrısı

Meydan,cadde, bulvar ve parktan görüntüler ADANA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu görüldü. Adana'da alınan önlemlerle Uğur Mumcu Meydanı, Atatürk Caddesi, Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarlarında sakinlik yaşandığı, Atatürk ve Merkez parkların ise boş kaldığı gözlendi.

Kaynak: AA