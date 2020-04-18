Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Kent merkezindeki boş cadde ve sokaklar Cacabey ve Ahi Meydanındaki sakinlik Ankara, Lise, Atatürk Caddelerindeki sakinlik KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.

Kent merkezindeki boş cadde ve sokaklar Cacabey ve Ahi Meydanındaki sakinlik Ankara, Lise, Atatürk Caddelerindeki sakinlik KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu. Kırşehir'de ise Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında kısmen sakinlik yaşandı. Ankara, Lise ve Atatürk Caddelerinde vatandaşların olmadığı, insan yoğunluğunun oluşmadığı fark edildi. Kaynak: AA