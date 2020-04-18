Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Kent merkezindeki boş cadde ve sokaklar Cacabey ve Ahi Meydanındaki sakinlik Ankara, Lise, Atatürk Caddelerindeki sakinlik KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.
18.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:05
Kent merkezindeki boş cadde ve sokaklar
Cacabey ve Ahi Meydanındaki sakinlik
Ankara, Lise, Atatürk Caddelerindeki sakinlik
KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.
Kırşehir'de ise Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında kısmen sakinlik yaşandı.
Ankara, Lise ve Atatürk Caddelerinde vatandaşların olmadığı, insan yoğunluğunun oluşmadığı fark edildi.
Kaynak: AA