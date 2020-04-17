Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Kırşehir Cacabey Meydanı'ndaki sakinlik ve belediyenin uyarı anonsu KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.

Kırşehir Cacabey Meydanı'ndaki sakinlik ve belediyenin uyarı anonsu KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu. Kırşehir'de ise Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında kısmen sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Güneşli hava nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlara belediye hoparlörlerinden uyarı anonsları yapıldı. Kaynak: AA