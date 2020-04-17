Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Evde Kal, Türkiye, Hatay, Güncel

Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Meydanlardan detaylar Caddelerden detaylar HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

17.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:49
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Meydanlardan detaylar

Caddelerden detaylar HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Hatay'da vatandaşların sıkça kullandığı, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Ulus Meydanı ve Cumhuriyet Alanı'nın boş kaldığı gözlendi.

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

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