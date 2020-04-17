Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Meydanlardan detaylar Caddelerden detaylar HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
17.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:49
Meydanlardan detaylar
Caddelerden detaylar HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Hatay'da vatandaşların sıkça kullandığı, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Ulus Meydanı ve Cumhuriyet Alanı'nın boş kaldığı gözlendi.
Kaynak: AA