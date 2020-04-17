Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Kentin boş kalan cadde,sokak ve meydanları Caddenin araç trafiğindeki tenhalık ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.
17.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:46
Kentin boş kalan cadde,sokak ve meydanları
Caddenin araç trafiğindeki tenhalık ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.
Kaynak: AA