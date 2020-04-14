Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yurt genelinde "evde kal" çağrısı Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı Parklardan ve sokaklar Adnan Menderes Bulvarı AYDIN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük...

Yurt genelinde "evde kal" çağrısı Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı Parklardan ve sokaklar Adnan Menderes Bulvarı AYDIN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu. Meydanların boş olduğu Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı ile Sevgi yolunda sakinlik hakim. Kaynak: AA