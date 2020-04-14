Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuldu.

Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da, Kovid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara büyük oranda uyulduğu ve gezi alanlarının boş kaldığı gözleniyor.

Virüsle mücadele kapsamında yapılan çağrılara uyan İstanbulluların, evlerinden çıkmadıkları görüldü.

Kentin işlek yerleri Tarihi Yarımada, Beşiktaş, Taksim ve Kadıköy en sakin günlerini yaşıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları da sakinliğini koruyor.

Tedbirlere rağmen kentin bazı caddelerinde ise belirli aralıklarla trafik yoğunluğu oluşması dikkati çekti.

Polisin, kentin cadde ve meydanlarındaki kontrol alanlarında denetimleri sürüyor.

Ege'de cadde ve sokaklar boş kaldı

İzmir genelinde işine gidenler dışında sokaklar, caddeler ve trafikte sakinlik gözlendi. Polisler mesafe kontrolü yaparak vatandaşları uyarıyor, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerle ilgili kontroller yapılıyor.

Meydanların boş olduğu Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı ile Sevgi Yolu'nda da sakinlik hakim.

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler ve Bayramyeri meydanları ile şehirde daha önce yoğun olan yerlerde "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyulduğu görülüyor. Trafik yoğunluğunun azaldığı kentte polis, sokaktaki ve araçlardaki vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarıyor.

Manisa'da sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek noktaları Mimar Sinan Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, Kenzi, İzmir ve Kumludere caddeleri de boş kaldı.

Uşak'ta yoğunluk gözlenmezken, caddeye girişler polis kontrolünde geçerli mazeret durumunda sırayla yapılıyor.

Turizm merkezleri sakin

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, cadde, sokak, sahil ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları, eskiden yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinin de sakin olduğu görüldü.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları en sakin günlerini yaşıyor. Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri, Bodrum'un ünlü Paşatarlası ve Kumbahçe ile Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız plajlarının sakinliği dikkati çekiyor.

Doğu Akdeniz'de "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Adana'da, Mithat Özhan ve Ziyapaşa bulvarları, Uğur Mumcu Meydanı ile Atatürk ve Merkez parkları boş kaldı.

Mersin'de sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı, Mezitli sahil kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları ile Cumhuriyet Alanı'nda sakinlik hakim oldu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nin genel olarak sakin olduğu görüldü. İskenderun ilçesinde de Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonunda alınan önlemler kapsamında sakinlik yaşandı.

Osmaniye'de ise Devlet Bahçeli, Musa Şahin, Atatürk ve Alparslan Türkeş bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarının sakin olduğu görüldü.

İç Anadolu'da "Evde kal" çağrısına halk uyuyor

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi gibi kentin işlek yerlerinde vatandaşların az sayıda olduğu görüldü. İşleri gereği ve bazı ihtiyaçları için dışarıda bulunan vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarına uydu. Kentteki camilerin hoparlöründen sık sık vatandaşların zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmamaları ve tedbirlere uymaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Sivas'ta şehrin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatılırken, güvenlik güçleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları için uyardı.

Nevşehir'de geçen günlerde il merkezi ve ilçelerdeki ana caddelerin ulaşıma kapatılmasının ardından araç trafiği azalırken, banka ve kamu binalarının önünde az sayıda vatandaşın olduğu görüldü.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk görülmedi. Kent genelinde vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Kentin en işlek yerlerinden Lise Caddesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla en sakin günlerini yaşıyor.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda kısmen sakinlik gözlenirken, insanlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih etti.

Kırşehir'de, Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında da yoğunluğunun az olduğu görüldü.

Konya, Karaman, Aksaray, Ayfonkarahisar

Konya Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı'nın bugün de sakin olduğu görüldü.

Şehrin bazı noktalarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, yolcu ve sürücüleri Kovid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirdi.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürüyor.

Aksaray'da da şehir merkezindeki meydanlar, işlek cadde ve güzergahlar boş kaldı. Kentteki diğer işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmadı.

Afyonkarahisar'da, Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafında insan ve trafik yoğunluğu bulunmuyor. Sokaklardaki az sayıda kişi, polis ve zabıta ekiplerince uyarılıyor.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına uyuldu

Erzurum'da, Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent ile Yakutiye Kent meydanları, Kars'ta Cumhuriyet Meydanı, Faikbey ile Kazımpaşa caddeleri ve tarihi Kars Kalesi, Iğdır'da Atatürk ve Tansu Çiller caddeleri, Erzincan'da Dörtyol ve Cumhuriyet meydanları, Ardahan'da Kongre Caddesi, Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydanı, Yeni Van, Kağızman, Erzurum caddeleri en sakin günlerini yaşıyor.

Öte yandan, Erzurum, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'daki bazı noktalarda az da olsa insan hareketliliği yaşandı. Bu bölgelerde ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek maske ve eldiven taktı.

Diyarbakır ve bölgedeki iller

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasının yanı sıra valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirler artırıldı.

Normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları ile cadde ve sokaklar, uygulanan tedbirler sayesinde boş kaldı. Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya

Gaziantep'te, kent genelinde sakinlik oluşurken bazı pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği gözleniyor.

Şanlıurfa'da normal şartlarda yoğun olan bazı caddelerde daha az insan ve araç trafiği görüldü. Bazı banka önlerinde ise yoğunluk oluştu.

Malatya'da ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun azaldığı görülüyor.

Benzer durumun yaşandığı diğer illerde ise kent merkezlerindeki yoğunluk ciddi oranda azaldı.

Van'da da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından bazı bölgelerde yaşanan yoğunluk üzerine önlem alarak vatandaşları evlerine dönmeleri için uyardı. En işlek caddelerde park yasağı uygulaması başlatılan kentte, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentin giriş çıkış noktalarını kontrol altında tutuyor.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta vatandaşların çağrılara uymasıyla en işlek cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Trakya'da hareketlilik az

Trakya'da salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlere büyük çoğunlukla uyuluyor. Kent merkezlerindeki insan hareketliliği semtlerde gözlenmiyor.

Selimiye Meydanı ve çevresinde yaya yoğunluğu görülmezken, araç trafiği göze çarptı. Kent ekonomisinin merkezi olan Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde insan hareketliliği gözlendi. Girişi ve ara yolları bariyerlerle kapatılan Saraçlar Caddesi'ne girişler kontrollü ve vücut ısısı ölçülerek gerçekleştiriliyor.

Kırklareli'nde büyük çoğunluk zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ederken, bazı meydan, cadde ve sokaklarda insan ve araç hareketliliği gözlendi. Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde az sayıda hareketlilik yaşandı.

Tekirdağ'da zabıta ve polis ekipleri de kent genelindeki devriye görevini ve denetimlerini devam ettiriyor.

Kentin işlek yerleri Değirmenaltı bölgesi ile sahil dolgu alanı, Hasan Ali Yücel, Köprübaşı ve Cumhuriyet meydanları ve Bedesten Çarşısı'nda vatandaşlar alışveriş için ara ara yoğunluk oluştursa da evde kalınması çağrısına büyük oranda uyuluyor. Öte yandan, Hükümet Caddesi ve Köprübaşı mevkisinde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa ve Eskişehir'de sessizlik hakim

Bursa'da, yoğunluğun normal zamanlarda en fazla olduğu yerlerden Ulu Cami, 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanlarında sessizlik hakim. Kentte, güzel havaya rağmen cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanmıyor. Özellikle meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alan polisler, zorunlu haller dışında vatandaşların geçişine izin vermiyor, sosyal mesafeyi korumayanlara da yaya ekipler uyarılarda bulunuyor.

Eskişehir'de kent merkezinde geçmişte yoğunluğun görüldüğü Valilik Meydanı, Hamamyolu, İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri sakin günler yaşıyor. Vatandaşların büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle buralardaki insan yoğunluğu azaldı.

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddelerinin genel itibarıyla boş olduğu görüldü.

Bilecik'te geçmişte kentin en hareketli bölgeleri olan Tevfik Bey Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Anıtı sakinler günler geçiriyor. Ertuğrulgazi Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda emniyet ekipleri, vatandaşları evde kalmaları yönünde uyarıyor.

Karadeniz'de çağrıya büyük oranda uyuluyor

Trabzon, Ordu ve Giresun'da vatandaşlar, büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Bu illerde, salgına karşı alınan tedbirler, güvenlik güçlerince yapılan denetimler ve vatandaşların "Evde kal." çağrılarına uymasıyla işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda anonslarla uyarı yapıyor. İhtiyaçları için sokağa çıkanların ise maske ve eldiven kullandığı görüldü.

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde sakinlik hakim.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Giresun'da ise Atatürk Meydanı'nın eskiye oranla sakin olduğu görüldü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de tedbirlere uyuluyor

Sakarya'nın en işlek yerlerinden Çark Caddesi'ndeki iş yerlerinin ilçe hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararla kapanması nedeniyle burada az sayıda kişi görülüyor. Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve tarihi Uzun Çarşı'da yaya sayısının azaldığı, araç trafiğinin ise kısmen yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Kocaeli'de kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşansa da bankadaki işlerini halletmek ve market alışverişi yapmak için dışarıya çıkanlar, Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu. Diğer yandan D-100 kara yolu ile şehrin ana arterlerinde seyreden özel araç sayısında geçen haftaya göre artış oldu.

Düzce ve Bolu'da işlek caddeler ile meydanlar boş kaldı.

Zonguldak'ta vatandaşların yoğun bulunduğu Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim olurken, şehrin en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile sahil ve parkların boş kaldığı görüldü.

Bartın ve Karabük'te de vatandaşların acil ihtiyaçları dışında evlerinden çıkmadığı, çıkanların neredeyse hepsinin maske taktığı gözlendi.

Başkentte "Evde kal" çağrısına yeterince uyulmuyor

Yaya ve araç trafiğinin, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonundan önceki günlere oranla arttığı gözlenen başkent Ankara'da, meydanlardaki yoğunluk dikkati çekiyor. Güneşli havayı değerlendiren ve banklarda oturan bazı Ankaralılar, güvenlik güçlerince "sosyal mesafe" kuralına uymaları için ikaz ediliyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında kent genelinde oluşturulan polis noktalarında, araçlara ve yayalara yönelik denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasını kısıtlayan genelge kapsamında, kent genelinde emniyet birimlerinin kontrolleri devam ediyor.

Güvenlik güçleri, kontrol noktalarında yasak kapsamındaki kişileri uyararak evlerine gönderiyor. Ekipler, toplu taşıma araçlarını da durdurup sosyal mesafe denetimi ve maske kullanımı kontrolü yapıyor. Maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolcular ikaz ediliyor. Birden fazla kişinin bulunduğu özel araçlarda da maske kontrolü yapılıyor.

Öte yandan, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve parklarda, acil ihtiyaç olmadığı takdirde sokağa çıkılmaması çağrılarına rağmen birçok kişinin yürüyüş yaptığı görüldü. Yaya ve araç trafiğinin de geçen haftalara göre arttığı meydanlarda, az sayıda Ankaralı banklarda oturarak vakit geçiriyor.

Kaynak: AA