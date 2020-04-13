Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'ndaki sakinliğe ait drone görüntüleri AMASYA - Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.

Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'ndaki sakinliğe ait drone görüntüleri AMASYA - Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. Amasya'da Şehzadeler Gezil Yolu ile Yavuz Selim Meydanı'nda araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda geriledi. Kaynak: AA