Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki sakinliğe ait drone görüntüsü Yol ve caddelerden geçen araçlar Yol ve caddelerde yürüyen vatandaşlar KAYSERİ - İki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi...

Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki sakinliğe ait drone görüntüsü Yol ve caddelerden geçen araçlar Yol ve caddelerde yürüyen vatandaşlar KAYSERİ - İki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi işlek alanların kısmen sakin olduğu görüldü. Kaynak: AA