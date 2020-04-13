Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki sakinliğe ait drone görüntüsü Yol ve caddelerden geçen araçlar Yol ve caddelerde yürüyen vatandaşlar KAYSERİ - İki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi...
13.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:21
Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki sakinliğe ait drone görüntüsü
Yol ve caddelerden geçen araçlar
Yol ve caddelerde yürüyen vatandaşlar
KAYSERİ - İki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi işlek alanların kısmen sakin olduğu görüldü.
Kaynak: AA