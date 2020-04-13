Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Evde Kal, Türkiye, Yalova, Güncel

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına Yalova'da da büyük oranda uyuluyor.

13.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:31
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına Yalova'da da büyük oranda uyuluyor.

Kentin sahil şeridi başta olmak üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerinin tamamına yakınının kapalı, araç ve yaya hareketliliğinin ise çok az olduğu görüldü.

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

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