Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı Saray Caddesi Eski Antakya sokakları HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
13.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:45
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Cumhuriyet Meydanı
Atatürk Parkı
Saray Caddesi
Eski Antakya sokakları HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Hatay'ın en işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkın'da sakinliğin olduğu görüldü.
Kaynak: AA