Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki sakinlik Yerleri süpüren belediye görevlisi ANTALYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya'da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
10.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:55
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki sakinlik
Yerleri süpüren belediye görevlisi ANTALYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya'da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kaynak: AA