Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Caddelerden detaylar Atatürk Parkı'ndan detaylar 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndan detaylar HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
09.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:04
Caddelerden detaylar
Atatürk Parkı'ndan detaylar
15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndan detaylar HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Hatay'da da vatandaşların sıklıkla gittiği Atatürk Parkı'nın boş kaldığı gözlendi.
Kaynak: AA