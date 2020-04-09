Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Antalya Kent merkezinden görüntüler Meydanda uyuyan köpek Polislerin uyarı yapması Bekçilerin sosyal mesafe kuralı uyarısı yapması Sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar Polislerin uyarı yapması Samsun kent merkezi ANTALYA/SAMSUN - Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor.
09.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:04
Antalya Kent merkezinden görüntüler
Meydanda uyuyan köpek
Polislerin uyarı yapması
Bekçilerin sosyal mesafe kuralı uyarısı yapması
Sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar
Polislerin uyarı yapması
Samsun kent merkezi ANTALYA/SAMSUN - Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Kaynak: AA