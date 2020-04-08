Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor -...
Kayseri, Ordu, Sivas, Kütahya, Marmaris, Konya, İstanbul, Erzurum ve Kocaeli'nde sakinliğin hakim olduğu alanlar KAYSERİ/ORDU/SİVAS/KÜTAHYA/MUĞLA/İSTANBUL/ERZURUM/KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
08.04.2020 19:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:59
Kayseri, Ordu, Sivas, Kütahya, Marmaris, Konya, İstanbul, Erzurum ve Kocaeli'nde sakinliğin hakim olduğu alanlar KAYSERİ/ORDU/SİVAS/KÜTAHYA/MUĞLA/İSTANBUL/ERZURUM/KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kaynak: AA