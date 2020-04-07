Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Ziyapaşa Bulvarı'ndaki sakinlik 5 Ocak Meydanı'ndaki sakinlik Atatürk Caddesi'ndeki sakinlik Atatürk Parkı'ndaki sakinlik Uğur Mumcu Meydanı'ndaki sakinlik ADANA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Adana'da vatandaşların yapılan "evde kal" çağrılarına uyduğu gözlendi.
07.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:27
Ziyapaşa Bulvarı'ndaki sakinlik
5 Ocak Meydanı'ndaki sakinlik
Atatürk Caddesi'ndeki sakinlik
Atatürk Parkı'ndaki sakinlik
Uğur Mumcu Meydanı'ndaki sakinlik ADANA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Adana'da vatandaşların yapılan "evde kal" çağrılarına uyduğu gözlendi. Adana'da Uğur Mumcu ve 5 Ocak Meydanı ile Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Atatürk Parkı "evde kal" çağrısıyla boş kaldı.
Kaynak: AA