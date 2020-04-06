Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor -...
Denizli kent meydanındaki tenhalık Kütahya kent meydanındaki tenhalık Alanya sahil kenarındaki tenhalık Erzurum kent meydanındaki tenhalık Giresun kent meydanındaki tenhalık Afyonkarahisar kent meydanındaki tenhalık Tokat kent meydanındaki...
06.04.2020 20:23 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:25
Denizli kent meydanındaki tenhalık
Kütahya kent meydanındaki tenhalık
Alanya sahil kenarındaki tenhalık
Erzurum kent meydanındaki tenhalık
Giresun kent meydanındaki tenhalık
Afyonkarahisar kent meydanındaki tenhalık
Tokat kent meydanındaki tenhalık
DENİZLİ/KÜTAHYA/ANTALYA/ERZURUM/GİRESUN/AFYONKARAHİSAR/TOKAT - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kaynak: AA