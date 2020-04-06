Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'ndan görüntü Parklardan görüntü Aydın-Denizli karayolundan görüntü Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor AYDIN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak...

Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü

Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'ndan görüntü

Parklardan görüntü

Aydın-Denizli karayolundan görüntü Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

AYDIN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu, Ankara ve bazı illerde ise hafta başı olması nedeniyle önceki günlere göre hareketliliğin az da olsa arttığı görüldü. Aydın'da da kent genelinde vatandaş yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Kaynak: AA